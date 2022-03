Ukrayna'da ölüleri toplu mezarlara yuvarlıyorlar! Görüntüler yürekleri kor gibi yaktı! Dünya sadece izliyor!

Dünya'nın hayret ve endişeyle izlediği, yaptırımdan bir adım ileri gidemediği Rusya'nın Ukrayna işgalinde bugün 15. gün. Birçok kentte çatışmalar devam ederken, Rusya silahlarının hedefinde olan Mariupol'dan can yakan görüntüler geldi. Çocuk hastanesindeki hava saldırısıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki kentte, Rus işgalcilerin bombardımanında yaşamlarını yitiren insanların toplu mezarlıklara yuvarlandıkları görüldü.

YUVARLANIP, GÖMÜLDÜLER

Dünya'nın gözü kulağı Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan gelecek olan iyi ve kötü haberdeyken, can kaybının her geçen gün arttığı işgalde, birçok bölge ve kente saldırılar devam ederken, Mariupol'da yaşananlar yürekleri dağladı. Mariupol'da yaşanan can kayıplarının 1200 rakamlarını geçtiği öğrenilirken, cesetlerin ise toplu mezarlara gömüldüğü görüldü.