Ukrayna'dan açıklama: Türkiye'ye iade ettik

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Basın Servisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Ukrayna Emniyet Müdürü Sergiy Knyzev'in, İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldiği toplantıya ilişkin bilgi aktarıldı.

Açıklamaya göre, organize suçlarla mücadelede, Ukrayna ile Türkiye arasındaki iş birliğinin devamının önemini vurgulayan Ukrayna Emniyet Müdürü Knyazev, "Bu konuda sert adımlar atılmasına dair aynı bakışa sahip olmamız önemli" dedi.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ!

İki ülkenin terör şüphelileriyle ilgili iade taleplerinin yerine getirildiğini belirten Ukrayna Emniyet Müdürü'nün, "Türkiye, Türk vatandaşı 28 suçlunun aranmasıyla ilgili bize talepte bulundu. Bunların hepsine yanıt verdik. Ayrıca biz, 23 terör, 31 dolandırıcılık, 36 kaçakçılık suçu şüphelisiyle ilgili soruşturma talebi gönderdik. Güvenlik güçleri tüm bu kişilerle ilgili Interpol kanalları üzerinden iş birliği yürüttü" dediği aktarıldı.

Knyazev'in ayrıca, Türkiye'nin 2 Ukrayna vatandaşını, Ukrayna'nın da terör şüphesiyle aranan 2 Türk vatandaşını ülkelerine iade ettiğini, bir Türk vatandaşının ise Ukrayna tarafından Türkiye'ye iade edilmesinin beklendiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da, Türkiye'nin Ukrayna ile terörle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.