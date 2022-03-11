Ukrayna'dan flaş iddia! Rusya, ortalığı karıştırmak için müttefikini vuracak!

Rusya-Ukrayna savaşın devam ederken çatışmaların başlamasının üzerinden 16. gün geçti. Henüz iki taraf adına da herhangi bir ateşkes kararı çıkmazken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan önemli bir iddia ortaya atıldı. Reznikov, Rus savaş uçaklarının kanlı bir provokasyon yapmayı planladığı ve müzakerelerin yapıldığı Belarus'a saldırarak Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracakların öne sürdü.

"KANLI BİR PROVOKASYON YAPACAKLAR"

Bakan Reznikov bu önemli iddiayı ortaya attığı yazılı açıklamasında "Ukrayna halkına sesleniyorum. Güvenilir ve teyit ettiğimiz bilgilere göre Rus İşgal Kuvvetleri Komutanlığı şu anda bir dizi kanlı provokasyon hazırlıyor. Ukrayna- Belarus sınırı yakınında yer alan Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor. Öncelikle Belarus'un Brest kentine bağlı Kopani ve Stolin bölgelerini vuracaklar" dedi.

"BELARUS'A SALDIRI PLANLAMIYORUZ"

Provokasyonun amacının Belarus'un Ukrayna'ya karşı kışkırtılması olduğunu söyleyen Reznikov, "Provokasyonun amacı Belarus'un mevcut liderliğini Ukrayna'ya karşı savaşa zorlamaktır. Moskova seni kanla bağlamaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun Belarus'a karşı herhangi bir saldırgan eylem planlamadığını ve planlamayacağını garanti ederim" şeklinde konuştu.

"BELARUS'UN GELECEĞİNİ YOK ETMESİNE İZİN VERMEYİN"

Bakan Reznikov açıklamasında Belarus'a da seslenerek, "Savaşın 15.günü itibariyle 12 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Ülkenizin bu savaşa dahil olmasına izin vermeyin. Sevdiklerinizin hayatlarını kurtarın. Kremlin'in Belarus'un geleceğini yok etmesine izin vermeyin" ifadelerine yer verdi.