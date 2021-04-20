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Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda 2 ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu açıklandı.

Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda 2 ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu açıklandı.

2 ülke arasında yaşanan Donbass krizi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya lideri Putin'e çağrı yapıp, Donbass'ta görüşme teklifinde bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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