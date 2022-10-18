Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: "Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!"

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışmalar ve bombalı saldırılarda can kayıpları yaşanmaya devam ederken cepheden bu kez evlilik haberi geldi.

CEPHEDE TANIŞTILAR

Güzellik kraliçesi Ukraynalı keskin nişancı Evgenia Emerald, savaşın başında tanıştığı asker Evgeniy Stipanyuk ile evlendi.

TÖRENE ASKERLER KATILDI

Harkov'da cepheye yakın bir noktada yapılan evlilik törenine askerler katıldı.

Çiftin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gazileri ve ölmüş askerleri onurlandıran bir resmi tatil olan Savunucular Günü'nde olması ise dikkat çekti.

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"RESMEN ASKER EŞİ OLDUM"

Evgenia Emerald, evlilik törenine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün resmen asker eşi oldum. Cephede oldu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri General tarafından resmedildik. Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim! Özel bir gün - çok fazla tatil. Tüm savunucuları ve savunucuları tebrik etmek istiyorum. Sevgilimi kutluyorum çünkü bugün doğum günü. Şimdi kesinlikle düğün tarihini unutmayacak."