Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: "Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!"

Güzellik kraliçesi olan Ukraynalı keskin nişancı Evgenia Emerald, Rusya savaşında tanıştığı asker Evgeniy Stipanyuk ile ormanda düzenlenen törenle evlendi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: "Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!"

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. İki ülke arasındaki çatışmalar ve bombalı saldırılarda can kayıpları yaşanmaya devam ederken cepheden bu kez evlilik haberi geldi.

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

CEPHEDE TANIŞTILAR

Güzellik kraliçesi Ukraynalı keskin nişancı Evgenia Emerald, savaşın başında tanıştığı asker Evgeniy Stipanyuk ile evlendi.

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

TÖRENE ASKERLER KATILDI

Harkov'da cepheye yakın bir noktada yapılan evlilik törenine askerler katıldı.

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

Çiftin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin gazileri ve ölmüş askerleri onurlandıran bir resmi tatil olan Savunucular Günü'nde olması ise dikkat çekti.

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

"RESMEN ASKER EŞİ OLDUM"

Evgenia Emerald, evlilik törenine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün resmen asker eşi oldum. Cephede oldu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri General tarafından resmedildik. Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim! Özel bir gün - çok fazla tatil. Tüm savunucuları ve savunucuları tebrik etmek istiyorum. Sevgilimi kutluyorum çünkü bugün doğum günü. Şimdi kesinlikle düğün tarihini unutmayacak."

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

Ukraynalı güzellik kraliçesi, cephede tanıştığı askerle evlendi: Daha mükemmel bir düğün düşünemezdim!

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