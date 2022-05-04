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Ukraynalılardan Türkiye'ye yardım talebi! "Türkiye Mariupol'ü kurtar"

Almanya'da yaşayan Ukraynalılar Türkiye'den yardım talep etti. Ukraynalılar, Türkçe olarak "Türkiye Mariupol'ü kurtar" sloganı attı.

Ukraynalılardan Türkiye'ye yardım talebi! "Türkiye Mariupol'ü kurtar"

Almanya'da yaşayan Ukraynalılar Türkiye'den yardım talep etti. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan yüzden fazla Ukraynalı Türkçe olarak "Türkiye Mariupol'ü kurtar" sloganı attı. Büyükelçi Ahmet Başar Şen de Ukraynalılara Türk lokumu ve içecek ikramında bulundu.

Ukraynalılardan Türkiye'ye yardım talebi! "Türkiye Mariupol'ü kurtar"

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Gözyaşlarını tutamayan bazı Ukraynalı kadınlar İngilizce yapılan konuşmalardan sonra Türkiye'ye teşekkür etti. Büyükelçilikte çalışan memurlar Ukraynalıların yanına giderek "Savaşın ve akan kanın durması için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını" ifadelerini kullandı.

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