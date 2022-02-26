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  3. Ukrayna'ya saldırılar sürerken Grup Yorum Rusya'da konser verdi! Sosyal medya ayağa kalktı! "Sadece memleketinize değil, insanlığa da düşmansınız"

Ukrayna'ya saldırılar sürerken Grup Yorum Rusya'da konser verdi! Sosyal medya ayağa kalktı! "Sadece memleketinize değil, insanlığa da düşmansınız"

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, "Sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik!" paylaşımı yapan Grup Yorum'a sosyal medyada tepki yağdı.

Ukrayna'ya saldırılar sürerken Grup Yorum Rusya'da konser verdi! Sosyal medya ayağa kalktı! "Sadece memleketinize değil, insanlığa da düşmansınız"

Grup Yorum, Ukrayna'ya ülkenin dört bir yanından saldırı başlatarak sivil halka kabus gibi günler yaşatan Rusya'da konser verdi.

Sosyal medyadan konsere ilişkin paylaşımlar yapan grup, bir gönderisinde "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullanırken bir başka gönderisinde ise 'Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini' desteklediklerini belirtti. Grup, kısa süre içerisinde kullanıcılardan büyük tepki gördü.

TEPKİ YAĞDI

Kadın, yaşlı ve çocukların sokaklarda kaldığı, evlerinin yıkıldığı, bombalara maruz kaldığı Ukrayna'daki duruma tepki göstermek yerine 'Faşist Ukrayna' ifadelerini kullanan grup, tepkiler sonrası Twitter'da gündeme girdi.

Ukrayna'ya saldırılar sürerken Grup Yorum Rusya'da konser verdi! Sosyal medya ayağa kalktı! Sadece memleketinize değil, insanlığa da düşmansınız

Grubun paylaşımın altında "Ukrayna'da ölen insanlar halk değil mi"; "Sadece memleketinize değil, insanlığa da düşmansınız" şeklinde tepkiler paylaşıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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