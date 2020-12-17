631 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muğla'nın Ula ilçesinde, AK Parti'den belediye başkanı olarak seçilen İsmail Akkaya'nın ölüm haberi, tüm yakınlarını ve siyasi camiayı yasa boğdu. Daha önce Akyaka belediyesinde başkan olarak görev aldığı bilinen Akkaya'nın hayatı da merak konusu haline geldi. Peki Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? İşte detaylar...

ULA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL AKKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

62 yaşındaki İsmail Akkaya, 1958 yılında Muğla - Gökova’da doğdu. İlkokulu Akyaka’da, ortaöğrenimi ise Manisa - Salihli, Muğla - Marmaris ve Dalaman Tarım Meslek Lisesi’nde tamamladı.

Meslek hayatına 1976 yılında Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nde memuriyet hayatına başlayan Akkaya, daha sonra Ula, Köyceğiz, Bodrum’da ziraat teknisyeni olarak 15 yıl memurluk yaptı. Bu arada Anadolu Üniversitesi Tarım ön lisans bölümünü bitirdi.

İsmail Akkaya, 7 Haziran 1992 - Mart 2004 yılları arasında 12 yıl Akyaka belediye başkanlığı yaptı. 2005-2010 yılları arasında işletmecilik yaptı. 2014 yılından beri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmaktadır. Ulaştırma ve bütçe komisyonlarında görev aldı. 1 Eylül 2015 -1 Kasım 2018 tarihleri arasında 3 yılı aşkın süre Ula İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 10 yıl Marmaris Deniz Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Ticaretle uğraşmakta olan Akkaya, evli ve iki çocuk babası idi.

İsmail Akkaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Muğla Ula İlçe Belediye Başkanı oldu.

ULA BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL AKKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Akkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akkaya'nın cenaze işlemlerine ilişkin ailesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.