ultrAslan yurtiçi koordinatörü Ulaş Bayam'ın hayatını kaybetmesi sarı kırmızılı camiada büyük üzüntü ve yasa sebep olurken sarı kırmızılı camianın açtığı #başımızsağolsun etiketi, gündemde ilk sıraya yükseldi. Bunun üzerine internet kullanıcılarının arama motorlarında Ulaş Bayam kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Galatasaraylı Ulaş Bayam neden öldü? sorularını araştırmasıyla biz de haberimizde bu sorulara yer verdik. İşte detaylar...

ULAŞ BAYAM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1978 İzmir doğumlu olan 42 yaşındaki Ulaş Bayam İzmir Aliağa'lıdır. Galatasaray taraftar grubu olan ultrAslan’ın İzmir koordinatörüdür.

Yine Ultraslan’ın Yurtiçi Temsilcilikler Sorumluluğunu da üstleniyor.

Galatasaray dergisi'nin mart 2005 sayısında ultraslan izmir özelinde kendisiyle yapılmış bir röportaj vardır.

KURU PİLAV CACIK, ULAŞ BAŞKAN ACIKTIK

Galatasaraylı taraftarların “kuru pilav cacık Ulaş Başkan acıktık” tezahüratına konu olmuştur.

Spor kamuoyu Kovid-19'dan dolayı bir süredir tedavi altında olan ultrAslan Yurtiçi Koordinatörlerinden Ulaş Bayam’dan gelecek iyi haberi bekliyordu. Ulaş Bayam'ın kalbinin durduğuna dair iddialar sosyal medyada yayılmıştı. Konuyla ilgili ultrAslan Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Ulaş Bayam'ın kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı açıklamaları sevenlerine umut olmuştu.

ultrAslan Twitter hesabından, "Başımız sağolsun, Ulaş Bayam'ı kaybettik." paylaşımı yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar Ulaş Bayam'ın vefatı sonrası sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı.

Spor Spikeri Ayşe Serem Tan, ''Canım Ulaş, arkadaşım, sırdaşım, temiz kalpli aslan dostum.

Seni hep, bu dünyada beni en çok güldüren olarak hatırlayacağım...

Abimle çok iyi arkadaş olurdun söylemiştim, kapalının eskileri orada buluştu. Birbirinize iyi bakın, beni koruyup kollamaya devam edin Sporulasbayam'' ifadelerini kullandı.