Ulaşım maliyetlerini en aza indirmenin yolu var mı? Bu yöntemle yapacağınız ulaşımla, masraflarınızı yarı yarıya indirebilirsiniz!

Türkiye'de art arda yapılan zamlar, vatandaşı tasarruf etmeye yöneltiyor. Ulaşım sektöründe son olarak, otobüs biletlerine yüzde 70, uçak biletlerine de yüzde 50 zam gelmişti. Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına yapılan zamların ise ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar daha az para harcayabilmek için, birbirinden farklı ulaşım yöntemleri deniyor.

ULAŞIM MALİYETLERİNİ YARI YARIYA İNDİREN UYGULAMA

Kurban Bayramına günler kala, tatil yapmak isteyen, aile ve akraba ziyaretinde bulunmak isteyen kişiler, yol masraflarını şimdiden düşünmeye başladı. Şehirlerarası yolculuk yaparken, diğer ulaşım araçlarına göre fiyatları daha uygun olan ancak riski yüksek bazı yöntemler mevcut. Yolculuk yapmak isteyen, ya da aracı olup benzin vs. gibi ücretleri yarı yarıya indirmek isteyenlerin kullandığı uygulama, son zamanlarda gündemde yer alıyor.

KENDİNİZE UYGUN BİR PROFİL BULMAK MÜMKÜN

Bu uygulama ile, şehirlerarası yapacağınız seyahatlerinizin maliyetlerini yarı yarıya indirebilirsiniz. Aracı olan ve başkasının aracıyla seyahat etmek isteyen kişiler bu uygulamada kendilerine uygun ve özel bir profil oluşturuyor. Bu profilde, kimin ne kadar yolculuk yaptığı, kendisi hakkında daha önce yaptığı yolculuklarla alakalı yorumlar yer alıyor. Böylelikle, seyahat etmek isteyen kişiler, birçok filtreleme özelliği kullanarak, profilleri araştırıyor. Kişiler, kendine uygun olduğu düşündüğü, en çok yıldızı almış ve güvenilir yorumlara sahip olan kişileri daha çok tercih ediyor.

UYGULAMAYI KÖTÜ AMAÇLI KULLANANLAR DA VAR

Söz konusu uygulamayı birçok kişi kullanıyor. Bu uygulama ile, hem araç sahibi hem de araçla yolculuk yapan kişi diğer ulaşım araçlarına göre, yarı yarıya masraf ediniyor. İyi özelliklerinin yanı sıra, bu uygulama birçok riski de içinde barındırıyor. Bazı kötü niyetli kişilerin de uygulamayı kötü amaçlı kullanması, insanların kafalarında soru işaretlerinin yer almasına neden oluyor.