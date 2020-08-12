Ulaşım Trafik Komisyonu onayladı! Abdi İpekçi Caddesi yan yola bağlanacak

Bir süredir yapımına devam edilmeyen Kavakpınar Araç Alt Geçidi ile ilgili Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in girişimi sayesinde bölgede meydana gelen trafik aksaklığını gidermek için Pendik Belediyesince “geçici trafik sirkülasyon projesi” hazırlandı. Ulaşım Trafik Komisyonu'ndan (UTK) onayını alan bu proje Abdi İpekçi Caddesi yan yola bağlanarak trafiği geçici olarak açacak.

Kavakpınar Araç Alt Geçidi tamamlandığında Pendik Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 11. Dere Yan Kol'a bağlanacak. Etaplar halinde devam eden yol tamamen bittiğinde Velibaba Aytemiz Petrol'den hareket eden bir sürücü Orhangazi Mahallesi'ne kadar kesintisiz ulaşabilecek.

AHMET CİN AKSAKLIKLARI YERİNDE GÖZLEMLEDİ

Belediye Başkanı Ahmet Cin, geçtiğimiz günlerde aynı zamanda Kavakpınar ve Orhangazi Mahallelerini birbirine bağlama fonksiyonu yürütecek olan Kavakpınar Araç Alt Geçidi şantiyesine giderek, aksaklıkları yerinde incelemiş, konuyla ilgili İBB'ye gerekli müracaatı yapmıştı.