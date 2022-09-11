Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İç Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün son durumunu paylaşarak bilgi verdi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!

laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İç Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlanmasını sağlayacak olan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün tamamlanması sonrası yapılacak olan yolculukların 20 dakika boyunca kısalacağı müjdesini vererek bazı bazı değerlendirmelerde bulunarak inşa edilen viyadükten görüntüler paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!

İKİ BÖLGEYE KESİNTİSİZ BAĞLANTI SAĞLANACAK

Adil Karaismailoğlu yakında tamamlanacak olan viyadük ile ilgili olarak "Eğiste Hadimi Viyadüğü Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine kesintisiz bağlayacak. Dengeli Konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 - 166 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, bu özelliği ile ülkemizin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak. 12,50 metre gabarili çift yol platformuna göre aynı temele oturan iki farklı köprü şeklinde projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 2'şer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlanacak. Eğiste Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla, Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında zaman, seyahat konforu ve sürüş emniyeti ile yol standardı yükseltilecek, zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak" şeklinde açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu! Eğiste Hadimi Viyadüğü'nde sona gelindi! Yol 20 dakika kısalacak!

SEYAHAT SÜRESİ 20 DAKİKA KISALACAK

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğünü inşa ederek Toroslar'a mühür vurdukları ifadelerini kullanan Karaismailoğlu "Eğiste Viyadüğü’nün tamamlanmasıyla birlikte, seyahat süresi 20 dakika kısalacak. Halkımızın gönlüne giden yolları; dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle geçtik. Şehirlerimize transit geçişlerle nefes aldırdık. Bugüne kadar inşa ettiğimiz eserlerde olduğu gibi bundan sonrakilerde de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!
Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!
Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!
Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!
Osmanlı'yı hedef alarak konuşan Tunç Soyer sözlerini kendisine ait olmadığını iddia etti! "Ben Nutuk'tan ilham aldım"
Osmanlı'yı hedef alarak konuşan Tunç Soyer sözlerini kendisine ait olmadığını iddia etti! "Ben Nutuk'tan ilham aldım"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde uyarı! O illerimiz kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Tunç Soyer'e tarihçi İlber Ortaylı'dan tokat gibi cevap geldi! “Osmanlı’yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur”
Son dakika! Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!
Metrobüs kazasında gözler Ekrem İmamoğlu'nu arıyordu! Kazadan 4.5 saat sonra görülen başkan, konseri bitirip geldi!
Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!
Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!
Osmanlı'yı hedef alarak konuşan Tunç Soyer sözlerini kendisine ait olmadığını iddia etti! "Ben Nutuk'tan ilham aldım"
Osmanlı'yı hedef alarak konuşan Tunç Soyer sözlerini kendisine ait olmadığını iddia etti! "Ben Nutuk'tan ilham aldım"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3.4 büyüklüğünde deprem!