Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kocaeli'de İsmet Kaya'nın cenaze törenine katıldı

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmit'te cenaze törenine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli tarih öğretmeni İsmet Kaya'nın cenazesi, Fevziye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Gölcük'te toprağa verildi.

Cenaze törenine, İsmet Kaya'nın yakınlarının yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.