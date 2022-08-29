Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Türkiye boğaz geçiş ücretini 5 kat arttırdı!

Uluslararası platformda kararlı duruşunu sürdüren Türkiye 39 yıllık mağduriyeti giderdi. Montrö Sözleşmesi’nin kendisine verdiği hakları kullanan Türkiye böylece Boğazlar’dan geçiş ücretini beş kat arttırdı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Türkiye boğaz geçiş ücretini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğaz geçiş ücretlerinde uygulanan haksızlığa Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kendisine verdiği haklar çerçevesinde son verdi. 1983 yılında Türkiye, Frank bedelinde yüzde 75 indirim uygulayarak bir Frank'ı 0.80 dolar olarak sabitlemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Türkiye boğaz geçiş ücretini 5 kat arttırdı!

FARK BEDELİ 5 KAT ARTTI

Geçen zamanda bu tutar değerini kaybetti. Enflasyon ve altın karşısında erimesi nedeniyle Frank bedeli 5 kat artırılarak net tonaj başına 4 dolar olarak belirlendi.

GELİR 200 MİLYON DOLAR OLACAK

7 Ekim 2022'de düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte şuanda boğazlardan elde edilen fener, tahlisiye ve sağlık rüsumu ücretleri 5 kat artırılarak mevcutta 40 milyon dolar olan gelir 200 milyon dolar seviyesine çıkarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı: Türkiye boğaz geçiş ücretini 5 kat arttırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri "Gelinen süreçte bugün şu an aldığımız ücreti 5 katına çıkardık. 7 Ekim 2022 itibariyle bu geçerli olacak. 39 yıllık mağduriyet giderildi" ifadelerine yer verdi.

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