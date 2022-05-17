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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz! Marmaray, Başkentray ve İZBAN...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz! Marmaray, Başkentray ve İZBAN...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz  olup olmayacağı merak ediliyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi twitter hesabından ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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