Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! 19 Mayıs'ta ücretsiz! Marmaray, Başkentray ve İZBAN... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı resmi twitter hesabından ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı. Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir. — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) May 17, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri