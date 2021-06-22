Ülez isminin anlamı nedir, Ülez ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ülez isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ülez ismi ne demek, Ülez ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ülez isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ülez İsminin anlamı nedir? TDK Ülez anlamı:

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde Ülez isminin anlamı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Ülez İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ülez ismi Kuran'da geçmemektedir.

Ülez isminin kökeni:

Ülez ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Ülez ismini kullanan bulunmamaktadır.

Ülez isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ülez isminin rengi:

Mavi

Ülez ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Ülez isminin Harf Analizi Nedir ?

Ülez ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Ülez isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ülez ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ü : 26

L : 15

E : 6

Z : 29

= 76 – Ülez İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Ülez ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ülez isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ülez isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ü: 3 L: 3 E: 5 Z: 8 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Ülez isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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