Ulisses Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ulisses Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ulisses Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ulisses Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ulisses Oliveira 25 Mart 1989 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ulisses Rocha de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ulisses Oliveira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winger Agency yapmaktadır. Ulisses Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ulisses Oliveira'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ulisses Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ulisses Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ulisses Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ulisses Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında América-MG

1 Ocak 2011 yılında Campinense-PB

1 Mayıs 2011 yılında América-MG

1 Ocak 2012 yılında Tupi FC

1 Mayıs 2012 yılında América-MG

1 Temmuz 2012 yılında Uberaba

1 Aralık 2012 yılında América-MG

1 Ocak 2013 yılında Goiás EC

1 Kasım 2013 yılında Esportivo

13 Mayıs 2015 yılında Louletano

1 Temmuz 2016 yılında CD Fátima

1 Temmuz 2017 yılında Leiria

2 Temmuz 2019 yılında Vilafranquense

16 Eylül 2020 yılında CP El Ejido

1 Ocak 2021 yılında Torreense

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Ulisses Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ulisses Oliveira şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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