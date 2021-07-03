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Ülke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130'dan fazla orman yangını çıktı

Kavurucu sıcaklıklarla boğuşan Kanada'da yaşanan yıldırım düşmeleri sonucunda 130'dan fazla orman yangını çıktı. Alevlere teslim olan ülkede halka tahliye için hazır olma çağrısı yapıldı.

Ülke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130'dan fazla orman yangını çıktı

Rekor hava sıcaklıkları ile boğuşan Kanada kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşıyor. Yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı

Rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Kanada'nın batısında yıldırım düşmesi sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı.  Kanada Federal Hükümeti, British Columbia eyaletindeki yangınlarla mücadele için bir askeri uçak gönderileceğini açıkladı. Yangınlar sonucunda bölgede yaşayanlara tahliyeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

Ülke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130dan fazla orman yangını çıktı

ORDU HAREKETE GEÇTİ

Kırmızı alarma geçilen ülkede Savunma Bakanı Harjit Sajjan, ordunun harekete geçirildiğini söyledi. Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de, "Bu yangınlar bize uzun ve zor bir yazın başında olduğumuzu gösteriyor" dedi.

 

"15 DAKİKADA TÜM KASABA ALEVLER İÇİNDE KALDI"

Bu hafta başında British Columbia eyaletindeki Lytton kasabasında yaşayan yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Kasabanın Belediye Başkanı Jan Polderman, BBC'ye yaptığı açıklamada, "15 dakikada tüm kasaba alevler içinde kaldı" dedi.

Ülke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130dan fazla orman yangını çıktı

Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

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