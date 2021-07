Ülke alevlere teslim oldu! Kabus gibi: 130'dan fazla orman yangını çıktı

Rekor hava sıcaklıkları ile boğuşan Kanada kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşıyor. Yıldırım düşmeleri sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı

Rekor hava sıcaklıklarının kaydedildiği Kanada'nın batısında yıldırım düşmesi sonucu 130'dan fazla orman yangını çıktı. Kanada Federal Hükümeti, British Columbia eyaletindeki yangınlarla mücadele için bir askeri uçak gönderileceğini açıkladı. Yangınlar sonucunda bölgede yaşayanlara tahliyeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

Kırmızı alarma geçilen ülkede Savunma Bakanı Harjit Sajjan, ordunun harekete geçirildiğini söyledi. Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair de, "Bu yangınlar bize uzun ve zor bir yazın başında olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Here’s video of people escaping Lytton as fire rips through the village, posted by 2 Rivers Remix Society. The destruction and tragedy are unfathomable. #LyttonBC #Lytton pic.twitter.com/OEPl4jRXsr