Ülke Geneli 14 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 14 Temmuz Cuma günü Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Temmuz Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu şu şekilde olacak.

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Ülke Geneli 14 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak!

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Ülke Geneli 14 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak!

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Ülke Geneli 14 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak!

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 32°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi akşam saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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