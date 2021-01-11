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  3. Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibari ile sona erdi. Yasağın kalkması ile birlikte ülke genelinde hareketlilikte başladı.

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda altıncısı 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarına devam edilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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