Ülke gündemini sarsacak yeni gelişme! Hasan Yağal, Müslüme'nin ablasının da biyolojik babası çıkmıştı! Ablayı da taciz etmiş!

Türkiye günlerce Yörük kızı Müslüme için nefesleri tutmuş, küçük kızdan gelecek iyi haberi bekliyordu. Ancak, beklenen olmadı, küçük kızdan 10. günün ardından kötü haber geldi. Küçük Müslüme ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Bunun ardından tüm kirli çamaşırlar ise ortaya döküldü. Dede olarak bilinen Hasan Yağal isimli şahsın, yapılan DNA testleri sonucu Müslüme'nin biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. Bunun ardından gelini "Kayınpederim bana zorla tecavüz etti. Bir tek Müslüme değil, diğer oğlum da ondan. Korktum söyleyemedim" ifadelerini kullanmıştı. Olaya ilişkin mide bulandıran bir gelişme daha ortaya çıktı. Biyolojik baba Hasan Yağal'ın, Müslüme'nin ablası olan 14 yaşındaki A. Y'ye de cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

A.Y'DE HASAN YAĞAL'IN BİYOLOJİK BABASI

Anne Selvi Yağal ifadesinde, Hasan Yağal'ın, eşi askerdeyken kendisine zorla tecavüz ettiğini, Müslüme, diğer oğlu ve A.Y'nin bu tecavüzlerle dünyaya geldiğini söyledi. Olayların ardından A.Y'nin de "Dedem beni sıkıştırdı" ifadeleri ortaya çıkınca, polis detaylı inceleme yelpazesini genişletti.

KARDEŞLER KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından, ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığını, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hasan Yağal 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı.