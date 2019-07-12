Ülkü Adatepe Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

ÜLKÜ ADATEPE KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Kasım.1932 Ölüm tarihi : 01.Ağustos.2012

Ülkü Adatepe kaç yaşında öldü : 80

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek :

Ülkü Adatepe doğum yeri : Ankara

Ölüm yeri : Sakarya

ÜLKÜ ADATEPE BİYOGRAFİSİ

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün en küçük manevi kızı. Bebekliğinden 6 yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde yaşamıştır.

Ülkü Adatepe, 27 Kasım 1932 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Annesi Selanikli Vasfiye Hanım; Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın evlatlık kızıdır. Ülkü’nün babası ise Fransızca öğretmeni ve Gazi Orman Çiftliği'nde gar şefi Mehmet Tahsin Çukurluoğlu’dur.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım tarafından evlatlık olarak alınıp büyütülen Ülkü'nün annesi Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım ile Selanik'ten İstanbul'a, oradan da birlikte Ankara'ya geldiler. Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 tarihinde ölünce de Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'ın yanında kalmıştır. Daha sonra Atatürk kendisini Gazi Orman Çiftliği'nde istasyon şefliği yapan Mehmet Tahsin Bey'le evlendirdi. Vasfiye Hanım'ın doğan kız çocuğuna, Atatürk daha yüzünü görmeden "Ülkü" adını koymuştur. Ülkü büyüdükçe Atatürk'ün ona olan sevgisi de büyümüş; onu yurt gezilerinde yanında götürmeye başlamıştır.

Yıllarca ilkokul birinci sınıflarda okutulan ünlü Alfabe'nin kapağında Atatürk'ün isteği üzerine Atatürk'ü minik Ülkü'ye harfleri öğretirken gösteren resimleri yer aldı.

Ülkü altı yaşındayken manevi babası Atatürk öldü. Sonraki dönemde eğitimini İstanbul Amerikan Kız Koleji’nde tamamlamadı. Genç yaşta evlendi.

İlk evliliğini 1948 yılında 16 yaşındayken, Atatürk'ün bir diğer manevi kızı olan Sabiha Gökçen'in amcasının oğlu olan üsteğmen ve daha sonra KastamonuMilletvekili olan Fethi Doğançay ile yaptı. Başkasına aşık olunca boşandı.

İkinci evliliğini 1962 yılında Musevi yağ tüccarı Yeşua Bensusen ile yaptı. Basın ve “devrim”in bekçileri Milli Türk Talebe Birliği ve Mustafa Kemal Derneği bu evliliğe karşı ayağa kalkar, protesto gösterileri düzenler.

Atatürk’ten Ülkü’ye intikal eden hakların kendisinden alınmasını istemekle yetinmez, okul kitaplarından Atatürk ile Ülkü’nün anlatıldığı tüm bölümlerin çıkarılmasını da isterler. Mustafa Kemal Derneği Başkanı Muhtar Kumral,

“Atatürk’ün manevi kızının bir Yahudi genciyle evlenmesi bütün Türk halkında kuvvetli bir memnuniyetsizlik yaratmıştır. Bizler bunu protesto ediyoruz. Atatürk’ün kızını örnek alan birçok genç kız yabancı gençlerle evlenme arzusu göstermekteler,”

diyerek tepkisini dile getirdi.

Kampanyanın basındaki ayağını ise Hürriyet, Gece Postası ve Yeni Sabah götürmektedir. Tepkileri manşetlerden veren gazetelerin yer verdiği okuyucu mektuplarında Ülkü ve Yahudi eşinin vatandaşlıktan çıkarılması, memleketten kovulması bile istenmektedir. Çiftle konuşan Hürriyet, röportaja “Ülkü bu izdivacı normal görüyormuş” başlığını uygun bulur.

Tepkiler üzerine Yeni Sabah ’a konuşan Yeşua Bensusen kendisini şöyle savunmaktadır:

“Türk vatandaşıyım, vatanî görevimi şerefli Türk ordusunda yaptım. Memleket için gerekirse kanımı akıtabilirim. Her Türk genci gibi Atatürk’e son derece bağlıyım, içimdeki Atatürk sevgisi sonsuzdur, Atatürk’ün hatırasını yaşatabilmek, Ülkü’yü mutlu kılabilmek amacıyla elimden gelen gayreti göstereceğim.”

Ama yetmez. Sonunda Yeşua Bensusen adını Yaşar Bensu olarak değiştirdiğini bile açıklar. Ülkü’ye bu evlilikten sonra uzun yıllar yok muamelesi yapılır.

(Bu yazıda Ülkü Adatepe’nin Yeşua Bensusen’le evliliğiyle ilgili anlatılanlar ve alıntılar Toplumsal Tarih Dergisi ’nin 2008 Ağustos sayısında yayımlanan Rıfat N. Bali’nin “Atatürk’ün Manevi Kızı Ülkü- İkinci Evliliği ve Yarattığı Tepkiler” makalesinden alınmıştır.)

Üçüncü evliliğini ise işadamı Öke Adatepe ile yaptı.

Ülkü Adatepe, 1 Ağustos 2012 tarihinde TEM otoyolunun Sakarya-Akyazı yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında 80 yaşında hayatını kaybetti.

Evlilikleri :

1.evliliği : 1948 yılında 16 yaşında iken Fethi Doğançay ile evlendi. 13 yıl evli kaldılar. 1961 yılında boşandılar. Bu ilk evliliğinden “Ali Kemal” ve “Ahmet Kemal” adında iki erkek çocuk sahibi oldu.

2.evliliği : 1962 yılında Yeşua Bensusen ile evlendi.

3.evliliği : Emin Öke Adatepe ile evlendi.