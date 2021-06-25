Ülkü isminin anlamı nedir, Ülkü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ülkü isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ülkü ismi ne demek, Ülkü ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ülkü isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ülkü İsminin anlamı nedir? TDK Ülkü anlamı:

Ülkü isminin anlamı TDK sözlüğünde 3 farklı şekilde ifade edilmiştir;

1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal

2. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, mefkûre, ideal, vizyon

3. felsefe Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.

Ülkü İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ülkü ismi maalesef Kuran'da geçmemektedir.

Ülkü isminin kökeni:

Ülkü ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Ülkü ismini kullanan 27.908 kişi bulunmaktadır.

Ülkü isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Ülkü isminin rengi:

Eski Gül

Ülkü ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Ülkü isminin Harf Analizi Nedir ?

Ülkü ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

K : Kariyerli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Ülkü isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ülkü ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ü : 26

L : 15

K : 14

Ü : 26

= 81 – Ülkü İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Ülkü ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ülkü isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ülkü isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ü: 3 L: 3 K: 2 Ü: 3 = 11

1 + 1 = 2 Kader sayısıdır

Ülkü isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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