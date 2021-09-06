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  3. Ülkü Kübra Türk'ün kaçırılması olayında yeni gelişme! 60 yaşındaki öğretmenin "Kız beni kaçırdı" iması Müge Anlı'yı çıldırttı: ''Gerizekalı mıyım?''

Ülkü Kübra Türk'ün kaçırılması olayında yeni gelişme! 60 yaşındaki öğretmenin "Kız beni kaçırdı" iması Müge Anlı'yı çıldırttı: ''Gerizekalı mıyım?''

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 3 Eylül 2021 Cuma günü yayımladığı programında Amasya'da yaşayan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk'ün 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçmıştı. Yeni alınan bilgiye göre 4 gündür kayıp olan Ülkü Kübra Türk'ün bulunduğu ortaya çıktı. 

Ülkü Kübra Türk'ün kaçırılması olayında yeni gelişme! 60 yaşındaki öğretmenin "Kız beni kaçırdı" iması Müge Anlı'yı çıldırttı: ''Gerizekalı mıyım?''

Yeni sezonda aralarında 40 yaş fark olan ortaokul öğretmeniyle kaçan ve 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk'ün bulunduğu haberi verildi.

Amasya'da 2013 yılından beri ilişkilerinin olduğu öğrenilen ve babasının 60 yaşındaki ortaokul arkadaşı ile kaçıp evlenen ve 4 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk'ün alınan bilgiler ışığında bulunduğu belirtildi.

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''AİLEM BANA PSİKOLOJİK BASKI KURUYOR''

Yapılan açıklama stüdyodaki herkesi hayrete düşürürken açıklamayı yapan Müge Anlı, konuyla ilgili detayları canlı yayında bir bir anlattı. Kızının bulunduğu haberini alan ailesi ise yaşanılan durumu hakkında görüş ve düşüncelerini açıkladı. Kübra'nın yaptığı açıklamada ailesi tarafından psikolojik bir baskı olduğunu ve bu yüzden öğretmenine haber verip kaçtığını belirtirken 60 yaşındaki öğretmenin ise Kübra'nın kendi rızasıyla geldiğini belirtti.

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''GERİZEKALI MIYIM?''

Müge Anlı ise olayların ardından yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan kaçma vakalarında kızları kaçıran erkeklerin, kızların kendilerini kaçırdıkları imasıyla ilgili olarak ''Ben erkek olsam hayatta böyle bir şey söylemem. Kadın halimle söylemem. Niye ben gerizekalı mıyım?'' dedi.

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