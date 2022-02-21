Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 tarihinde öğrenciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmüş. Kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Nurallah Semo tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş olayda 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Nurallah Semo çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanmış, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AKŞENER: VATAN SEVDASI VE DİK DURUŞUYLA ADI HEP GÖNÜLLERİMİZDE YAŞAYACAK

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümünde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çakıroğlu için yaptığı paylaşımda," Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek... Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak...Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: HANGİ YÜZLE ŞEHİDİMİZ DİYORSUN!

Akşener'in paylaşımını alıntılayan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, söz konusu paylaşım için sert ifadeler kullandı. Ahmet Yiğit Yıldırım, paylaşımında," Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! 'Burası Kürdistan' diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!" ifadelerini kullandı.