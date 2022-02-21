Benfica – Ajax Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Atletico Madrid – Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!Villarreal – Juventus Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Polemik ne demek, TDK'ya göre Polemik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Chelsea – Lille Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Savcı Sayan, Tarkan'a haddini bildirdi, bu defa acımadı! "Halkımız şıkıdım şıkıdım oynar ama..."Hailey Bieber'a olan aşkıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber hayal kırıklığına uğradı! Temsilcisi her şeyi açıkladı...Kayseri'de korkunç olay! Eşinin kalbinden bıçakladığı Mehmet Ateşsoy hayatını kaybettiPlastik Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, " Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum! Değerlerimizi istismardan uzak durun! 'Burası Kürdistan' diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!" sözleriyle tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 tarihinde öğrenciler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmüş. Kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Nurallah Semo tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş olayda 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Nurallah Semo  çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanmış, 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

AKŞENER: VATAN SEVDASI VE DİK DURUŞUYLA ADI HEP GÖNÜLLERİMİZDE YAŞAYACAK

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümünde sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Çakıroğlu için yaptığı paylaşımda," Ege'de bir yiğit, kocaman bir yürek...  Vatan sevdası ve dik duruşuyla adı hep gönüllerimizde yaşayacak...Hayatının baharında alçak terör örgütünün aramızdan kopardığı oğlumuz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde sevgi ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

YILDIRIM: HANGİ YÜZLE ŞEHİDİMİZ DİYORSUN!

Akşener'in paylaşımını alıntılayan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, söz konusu paylaşım için sert ifadeler kullandı.  Ahmet Yiğit Yıldırım, paylaşımında,"  Demirtaş ile kahvaltı masası planı yapan 6’lı Ganyan leydisi ve şürekası sizi uyarıyorum!  Değerlerimizi istismardan uzak durun! 'Burası Kürdistan' diyenlere karşı senin veremediğin cevabı Fırat Yılmaz Çakıroğlu haykırdığı için şehit edildi, hangi yüzle şehidimiz diyorsun!" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'dan Meral Akşener'in Fırat Çakıroğlu paylaşımına sert tepki: Hangi yüzle şehidimiz diyorsun!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT