Yılma Durak kimdir? | Yılma Durak vefat mı etti?

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Yılma Durak, bir süredir tedavi görüyordu. Aynı zamanda sosyal medyada Yılma Durak’ın koronvirüs sebebiyle öldüğü iddia edildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Yılma Durak’ın öldüğüne dair paylaşımlar yer alırken, oğlu Çağrı Durak, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Yılma Durak'ın oğlu Çağrı Durak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Duyuru!

Emin Pazarcı'nın haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Allah'a şükürler olsun sağlık durumu iyiye gitmektedir.

Saygılarımla

H. Çağrı Durak”

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Yılma Durak’ın Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

YILMA DURAK KİMDİR?

Yılma Durak, 1940 yılında Erzurum’da dünyaya geldi.

Yılmaz Durak; ilk, orta, lise ve üniversite tahsilini Erzurum’da tamamladı. 1961-1962 yıllarında Osman Bölükbaşı'nın Genel Başkanı olduğu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nde Gençlik Kolları başkanlığına getirildi.

Alparslan Türkeş C.M.K.P.’ye genel başkan olunca MHP’nin il yönetim kurullarının ve ülkücü yan kuruluşlarının oluşturulmasında görev aldı. Erzurum’da haftalık Serhat gazetesi ile Kümbet ve Şelale isimli aylık fikir ve sanat dergilerini çıkardı. Demokrat Doğu gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ile Milletin Sesi Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı.

1969 yılında Erzurum İkinci Kuvay-ı Milliye Derneği Başkanlığı ile Milliyetçiler Konseyi Kurucu Üyeliği’ni yürüttü. 1977 yılından 12 Eylül 1980 tarihine kadar Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İzmit, Adapazarı ve İstanbul’u kapsayan illerde ülkücü teşkilatların yönetiminin tanzimi ve eğitimi için Alparslan Türkeş tarafından Marmara Bölge Sorumlusu olarak görevlendirildi. MHP İstanbul eski İl Başkanı Recep HAŞATLI’nın yardımcısı olarak MHP İstanbul İl İkinci Başkanlığını 12 Eylül’e kadar sürdürdü.