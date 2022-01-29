Ültimatom ne demek, TDK'ya göre Ültimatom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ültimatom ne demek? Ültimatom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ültimatom kelimesi. Peki ültimatom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ültimatom nedir, ültimatom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜLTİMATOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ültimatom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ültimatom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ültimatom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota

- Uyulması gereken kuralları kesin bir dille anlatma



ÜLTİMATOM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ültimatom vermek

