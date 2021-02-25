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Ulu isminin anlamı nedir, Ulu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ulu isminin anlamı; Saygın, zengin demektir. Bu içeriğimizde Ulu isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ulu isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ulu isminin anlamı nedir, Ulu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ulu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ulu ismi ne demek, Ulu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ulu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ulu isminin kökeni: 

Ulu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 8 kişi Ulu ismini kullanmaktadır.

Ulu isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Ulu isminin rengi:

Lacivert

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Ulu İsminin anlamı nedir? TDK Ulu anlamı:

Ulu ismi erdemleri bakımından çok büyük, yüce, çok yüksek, çok büyük olan (şey) anlamlarına gelmektedir.

Ulu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Ulu ismi geçmemektedir.

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Ulu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Ulu isminin Harf Analizi Nedir ?

Ulu ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

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Ulu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ulu ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

L : 15

U : 25

= 65 – Ulu İsminin Numeroloji Toplamı 65’dir.

Ulu ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ulu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U: 3      L: 3      U: 3 = 9

9 +  0 = 9 Kader sayısı

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Ulu isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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