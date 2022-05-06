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Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları 2022 | Çiğ süt zamlı fiyatı 2022 son dakika

Ulusal Süt Konseyi 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli çiğ süt fiyatlarını belirledi. olacak Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları 2022 | Çiğ süt zamlı fiyatı 2022 son dakika

Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları 2022 | Çiğ süt zamlı fiyatı 2022 son dakika

Ulusal süt konseyi 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak, çiğ süt için tavsiye satış fiyatını belirledi. Konsey 18 Mart'ta 1 Nisan 2022 yılına kadar geçerli olan çiğ süt fiyatı 5.70 lira olarak belirlenmişti. 15 Mayıs itibariyle çiğ süt fiyatları ne kadar olacak? Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları 2022 | Çiğ süt zamlı fiyat 2022 son dakika 

ULUSAL SÜT KOSEYİ ÇİĞ SÜT FİYATLARI 2022 | ÇİĞ SÜT ZAMLI FİYATI 2022 SON DADİKA 

Ulusal süt konseyi 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatını litre başına 7,50 olarak belirledi. 

 

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