Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları 2022 | Çiğ süt zamlı fiyatı 2022 son dakika

Ulusal süt konseyi 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak, çiğ süt için tavsiye satış fiyatını belirledi. Konsey 18 Mart'ta 1 Nisan 2022 yılına kadar geçerli olan çiğ süt fiyatı 5.70 lira olarak belirlenmişti. 15 Mayıs itibariyle çiğ süt fiyatları ne kadar olacak? Ulusal süt konseyi çiğ süt fiyatları 2022 | Çiğ süt zamlı fiyat 2022 son dakika

ULUSAL SÜT KOSEYİ ÇİĞ SÜT FİYATLARI 2022 | ÇİĞ SÜT ZAMLI FİYATI 2022 SON DADİKA

Ulusal süt konseyi 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatını litre başına 7,50 olarak belirledi.