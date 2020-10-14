Uluslar Ligi'nde müthiş mücadele: Almanya 3-3 İsviçre14 Ekim spor manşetleri | 14 Ekim spor gazetesi sayfalarıMasumlar Apartmanı 5. bölüm izle | Masumlar apartmanı 6. yeni bölüm fragmanıAK Parti'den AYM Üyesi Engin Yıldırım'a sert tepkiAYM Üyesi Engin Yıldırım kimdir? İşte Engin Yıldırım'ın Twitter paylaşımıKoronavirüste son durum: Ölü sayısı 1 milyon 100 bine yükseldiSultanbeyli'de yangın: Metruk bina alev aldıSamsun'da sağlık çalışanı darbedildiBisikletle direğe çarpmıştı: 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Uluslar Ligi'nde müthiş mücadele: Almanya 3-3 İsviçre

Uluslar Ligi'nde müthiş mücadele: Almanya 3-3 İsviçre

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup maçında Almanya, İsviçre'yi konuk etti. Hazırlık maçında A Milli Takımımız ile 3-3 berabere kalan Almanya, İsviçre karşısından da aynı skorla ayrıldı.RheinEnergie Stadı'nda oynanan maça konuk ekip harika başladı. 5. dakikada Gavranovic'le öne geçen İsviçre, 26'da Freuler ile farkı 2'ye çıkardı. Art arda kalesinde 2 gol gören Almanya, 28'de Werner ile farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Gol yağmu

UEFA Uluslar Ligi'nde dün gece oynanan Almanya - İsviçre maçı müthiş bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. RheinEnergie Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Almanya ve İsviçre yenişemedi. 3-3 sonuçlanan maçta art arda gelen goller futbolseverleri tatmin etti. 

5. dakikada Gavranovic'le öne geçen İsviçre, 26'da Freuler ile farkı 2'ye çıkardı. Art arda kalesinde 2 gol gören Almanya, 28'de Werner ile farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 55'te Almanya, Havertz ile eşitliği yakaladı, 1 dakika sonra İsviçre, Gavranovic ile yeniden öne geçti. Nefesleri kesen maçta skoru belirleyen gol 60'da Gnabry'den geldi ve 90 dakika 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Grupta oynanan diğer maçta Ukranya, lider İspanya'yı 1-0 mağlup etti. Evinde 1 puana razı olan ve 6 puana yükselen Almanya, İspanya'nın kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma fırsatını kullanamadı. İsviçre ise 2 puanla son sırada kaldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT