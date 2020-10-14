UEFA Uluslar Ligi'nde dün gece oynanan Almanya - İsviçre maçı müthiş bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. RheinEnergie Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Almanya ve İsviçre yenişemedi. 3-3 sonuçlanan maçta art arda gelen goller futbolseverleri tatmin etti.

5. dakikada Gavranovic'le öne geçen İsviçre, 26'da Freuler ile farkı 2'ye çıkardı. Art arda kalesinde 2 gol gören Almanya, 28'de Werner ile farkı 1'e indirdi ve ilk 45 dakika İsviçre'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. 55'te Almanya, Havertz ile eşitliği yakaladı, 1 dakika sonra İsviçre, Gavranovic ile yeniden öne geçti. Nefesleri kesen maçta skoru belirleyen gol 60'da Gnabry'den geldi ve 90 dakika 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Grupta oynanan diğer maçta Ukranya, lider İspanya'yı 1-0 mağlup etti. Evinde 1 puana razı olan ve 6 puana yükselen Almanya, İspanya'nın kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturma fırsatını kullanamadı. İsviçre ise 2 puanla son sırada kaldı.