Uluslararası Af Örgütü: Çin Uygurlu çocukları ailelerinden ayırıp yetimhanelere gönderiyor

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan rapora göre Çin yeni bir insanlık suçu işliyor. Daha önce Uygur Türkleri’ne karşı uyguladığı insan hakları ihlalleri ile gündeme gelen Çin’in,

Uygur Türkü çocukları ailelerinden ayırarak yetimhanelere gönderdiği duyuruldu.

“1 MİLYONDAN FAZLA UYGUR TÜRKÜ GÖZETİM KAMPLARINDA”

Raporda, ailelerinin rızası olmadan yetimhanelerde tutulan tüm Uygur çocuklarının salıverilmesi çağrısında bulunuluyor. Öte yandan insan hakları gruplarının iddialarına göre; Çin, bir milyondan fazla Uygur Türkünü gözetim kamplarında tutuyor. Söz konusu kamplarda asimilasyon politikalarının uygulandığı ve Çin’in kendi kültürünü zorla benimsetmeye çalıştığı söyleniyor.

Uygur Türkleri’nin yanı sıra müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlali yaptığı gerekçesiyle suçlanan Çin, Uygurları gözetim kamplarında tuttuğunu reddediyor. İddia edilen gözetim kamplarına geçtiğimiz yıllarda basın mensuplarını alan Çin, kampın yalnızca kendi belirlediği bölgelerini tanıtarak, Uygur Türklerini eğitime tabi tuttuğunu iddia etmişti.

ÇİN'DEN KAÇMAYI BAŞARAN AİLELER KONUŞTU

Raporda, Çin’den kaçan Uygur Türklerinin konuşmalarına da yer verildi. Kuruluşun konuştuğu kişiler, 2017'den önce Sincan'dan kaçmayı başarabilen anne-babalardan oluşuyor. Mihriban Kader, çocuklarını yakınlarının yanına bırakarak Çin baskısından kaçmak zorunda kalan acılı annelerden biri. Kader, "Şimdi çocuklarım Çin hükümetinin elinde ve hayatım boyunca onları bir daha görüp göremeyeceğimi bilmiyorum" diyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Çin hükümet raporu basına sızmıştı ve New York Times tarafından yayımlanmıştı. Raporda, Uygur nüfusunun kontrolüne ilişkin talimatlar yer alırken, İslamiyet'in yayılmasını önlemek için önlem alınması uyarılarının yer aldığı belirlendi.

