Uluslararası Gastronomi Kongresinde Kastamonu mutfak kültürünü tanıtacak

UNESCO Gastronomi Yenilikçi Şehirler Ağına adaylık süreci çalışmalarını sürdüren Kastamonu'nun mutfak kültürünün tanıtılması için Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Uluslararası Gastronomi Kongresi düzenlenecek.

UNESCO Gastronomi Yenilikçi Şehirler Ağına adaylık süreci çalışmalarını sürdüren Kastamonu, bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen çalışmaları ek olarak Kastamonu Üniversitesi de bir dizi etkinliklere imza atacak. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde önümüzdeki yıl içerisinde Uluslararası Gastronomi Kongresi düzenlenecek. Türkiye ile birlikte çok sayıda çeşitli ülkelerden davetlilerin katılacağı kongrede 200'den fazla akademisyenin bildiride bulunması bekleniyor. Bunun yanı sıra Kastamonu'nun yöresel ürünlerinin tanıtımı da yapılacak. Kastamonu'ya ait yemeklerin de sokak lezzetleri adı altında düzenlenecek etkinlikte ünlü şefler tarafından pişirilerek davetlilere ikram edilmesi bekleniyor. Ayrıca il ve ilçe belediyelerde yörelerine ati yemekleri sokak lezzetleri adı altında kuracakları stantlarda pişirerek davetlilerin beğenisine sunabilecek.

"Gastronomi alanında UNESCO'ya müracaat için önemli bir adım atmış olacağız"

Gastronomi alanında UNESCO'ya müracaat için hazırlıkların devam ettiğini ve yapılacak Uluslararası Gastronomi Kongresi'yle bu sürecin önemli bir adımını atacaklarını belirten Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Alptekin Sökmen, "2023 yılında Uluslararası Gastronomi Kongresine ev sahipliğini Kastamonu yapacak. 2024 yılında yapılacak ve 24'üncüsü düzenlenecek olan Turizm Kongresine de yine ev sahipliğini Kastamonu Üniversitesi yapacak. Gastronomi Kongresini önümüzdeki yıl Ekim ayı içerisinde yapmayı planlıyoruz. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Tabii ki kongre alanımız ve yerimiz olacak, burada konuşmalar gerçekleştirilecek ama bunun yanı sıra sokakta lezzetlerde olacak. İlçe Belediyelerimiz, yöresine ait yemekleri yaptırabilecek ve vatandaşlara ikram edebilecek. Yöresel lezzetlerimizin tanıtımının yanı sıra sürpriz aşçılarda kongreye gelerek renk katacak" dedi.

Hem akademisyen hem de şeflerden oluşan ünlü şefleri kongreye getirerek şovlar hazırlayacaklar

Sökmen, "Buraya gelen gastronomi konusundaki uzmanlar hem akademisyen hem de şef olanlardan olacak. Bu arkadaşlarımıza Kastamonu'nun yöresel ürünlerinden uyarlamalar yapacağız. Bununla ürün geliştirme çalışmaları hedefliyoruz. Sadece akademik bildiri ya da konuşmaların dışına çıkarak çok yönlü, çok boyutlu hareketle inşallah eğlenceli festival havasında bir etkinlik olmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Gastronomi alanında UNESCO'ya müracaat edebilmek için şehrin daha henüz alt yapısının tam oluşmadığını söyleyen Sökmen, "Uluslararası Gastronomi Kongreleri gibi çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar sayesinde şehrin önüne müracaat noktasında önemli bir taşı döşemiş olacak. Başvuru yapabilmek için önce bu tarz etkinlikler yaparak farkındalık oluşturulması gerekiyor. Yaptığımız her etkinlik Kastamonu'nun UNESCO'ya müracaatı noktasında önemli katkılar sunacak. Sadece insanları Kastamonu'ya getirmekle olmuyor. Burada değerlendirmelerin altında yatan çeşitli kriterler bulunuyor. Bu kriterlerden yapılan her türlü etkinliklerde etkisi bulunuyor. Çocuklara, kadınlara, özel bireylere yönelik etkinliklerin hepsinin etkisi bulunuyor. Teknolojiye yönelik yapılan yatırımlara etkisi var. Gastronomi adaylığı kolay bir iş değil. Adana'da şu anda aday ama henüz olamadı. Önümüzde hali hazırda rakipleriniz bulunuyor, her başvurana da bu unvan verilmiyor. Bunun için önce alt yapımızı ve ön hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Bu yılda Turizm Haftasında ana konsept olarak Gastronomi'yi işlemeyi hedefliyoruz. Daha gideceğimiz çok yol olduğunu düşünüyorum. Önce alt yapımızı hazırlayalım, hedeflerimizi belirleyelim" dedi.