Umar Abba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Abba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Abba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Umar Abba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Umar Abba 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Umar Abba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Umar Abba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Umar Abba'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Umar Abba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Umar Abba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2019 yılında Plateau United
1 Kasım 2021 yılında Katsina Utd.
7 Ekim 2022 yılında Lobi Stars
Umar Abba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Umar Abba şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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