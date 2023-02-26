Umar Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umar Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umar Ahmed 27 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umar Ahmed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Umar Ahmed'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Umar Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umar Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umar Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umar Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umar Ahmed şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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