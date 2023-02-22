Umar Danlami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Danlami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Umar Danlami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umar Danlami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.