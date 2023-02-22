Umar Danlami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umar Danlami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umar Danlami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Umar Danlami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Umar Danlami {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Umar Danlami Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Umar Danlami'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Umar Danlami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Umar Danlami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nasarawa United
Umar Danlami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Umar Danlami şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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