Ümit Aktan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 21.Ocak.1949

Ümit Aktan kaç yaşında : 70

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Spiker, TV Sunucusu

Ümit Aktan doğum yeri : Nazilli, Aydın

ÜMİT AKTAN BİYOGRAFİSİ

Spor Spikeri, Spor Yorumcusu, Gazete Yazarı

Ümit Aktan, 21 Ocak 1949 tarihinde Aydın Nazilli'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Ümit Yusuf Aktan’dır.Annesi Mualla Karabay’dır. Dokuz yıl Galatasaray Lisesi’nde yatılı okudu. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Okul takımında dört sene futbol oynayıp, Galatasaray’ın genç takımda da iki sene kaptanlık yaptı. Ancak sakatlanması nedeniyle futbol hayatı erken bitmiştir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gitmek istemesine rağmen, babasının ısrarı ile henüz açılmış olan Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümüne girerek orada okudu.

TRT sınavlarına girip kazanınca, 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başladı. Ayrıca çeşitli spor programlarında sunuculuk yaptı. 17 Şubat 1973 tarihinde İnönü Stadında oynanan Vefa-Mersin İdman Yurdu maçını anlatarak ilk maç spikerliğini yapmış oldu.

1975 yılında Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışırken Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye oldu. Yeni Asır gazetesinde de spor servisi müdürlüğü yaptı.

22 Nisan 1993 tarihinde yayın hayatına başlayan TGRT (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu) kuruluşunda görev aldı ve burada maç yayınlarını anlattı. Daha sonra da TGRT'de spor ve yarışma programları sundu. 1997 yılında TGRT'nin spor müdürlüğüne getirildi. Kanal 6'ya transfer olduktan sonra “Haydi Maça” adlı programı sunmaya başladı. Kanal 6'dan Kanal A'ya geçtikten sonra da “Haydi Maça” programını 2009 yılına kadar devam ettirdi.

TGRT Haber'de yayımlanan Futbol Gecesi adlı programda yorumculuk yaptı. Ayrıca Tercüman,Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.

Ümit Aktan’ın her yıl tatilini geçirdiği Bodrum'un Turgutreis Beldesi'nde bir yazlığı vardır.

Evlilikleri :

1.eşi: ?

2.eşi: ?

3.eşi: Üçüncü evliliğinden “Enkidu” (d.1981) adında oğlu vardır.

4.eşi: ?

5.eşi: Ümit Aktan, 3 Kasım 1991 tarihinde oyuncu Selin Dilmen ile evlendi. 1999 yılında boşandı. 1995 doğumlu Dilara adında bir kız çocukları var.

6.eşi: ?

7.eşi: 2007 yılında Sema Küçükşahin ile evlendi.

Kitapları :

- Futbol Erkek Oyunu

- Büyüteç

- Spikeriz Diye