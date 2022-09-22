Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminin anlatılacağı "Kurtuluş Yolu" filminde başrol olan Ümit Cem Şenol merak konusu oldu. Bizde bunun üzerine haberimizde 'Ümit Cem Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

ÜMİT CEM ŞENOL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1985 yılında dünyaya gelen Ümit Cem Şenol, bir dönem oyunculuk eğitimi aldı ve ismi şarkıcı Tuba Ekinci ile geçtiğinde ekranların dikkat çeken ismi olmayı başardı.

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Bir dönem Hande Yener ile nişanlanan Ümit Cem Şenol, Yunanistan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Televizyonda yer alacak olan yeni projelerde adı geçen Şenol, sarışın ve renkli gözlüdür.

Hande Yener'den 12 yaş küçük olan Şenol, geçtiğimiz gün Polat Yağcı, Hakan Akkaya, Aylin Coşkun gibi ünlü isimlerin de bulunduğu bir davette, Hande Yener'in Cihangir'deki Boğaz manzararlı evinde Hande Yener ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştır.

Yaklaşık üç yıl aşk yaşayan Hande Yener ve Ümit Cem Şenol, birlikteliklerini 2019'da sonlandırmıştı