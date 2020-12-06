Ümit Erdim öldü mü? Ümit Erdim son dakika

Oyuncu Ümit Erdim hakkında öldüğü söylentileri dilden dile yayıldı. Olay, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdim ile oyuncu Ümit Erdim'i isim benzerliği nedeniyle karıştırması nedeniyle patlak verdi. Oyuncu Ümit Erdim ise hakkında çıkan haberleri sert bir dille eleştirdi. İşte detaylar...

ÜMİT ERDİM ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi doktoru Ümit Erdim, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. 30 yıldır İBB'de görev yapan Erdem'in ölüm haberi, Sözcü gazetesinde yer alırken, gazetenin internet sitesinde hayatını kaybeden kişinin oyuncu Ümit Erdim, olduğu yazdı.

Okuyucuları şoke eden hatadan sonra Sözcü paylaşımını düzeltti ancak tepki çekti.

"TIKLARLAR BOL BOL İNŞALLAH"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdim, "Tıklanmayı seviyorsunuz, haberi yazanı da tıklarlar bol bol inşallah" dedi.

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu.

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır.

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

Oynadığı Diziler

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002

Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Can tertip

ÜMİT ERDİM KAÇ KİLO VERDİ?

Mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düşen oyuncu Ümit Erdim, bir takipçisinin "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna yanıt verdi. Erdim, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" ifadelerini kullandı.