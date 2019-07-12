Ümit Gürses Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜMİT GÜRSES KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1940

Ümit Gürses kaç yaşında : 79

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Asker

Ümit Gürses doğum yeri : Ardahan

ÜMİT GÜRSES BİYOGRAFİSİ

Emekli Tuğgeneral ve TEMA Vakfı Genel Müdürü idi.

Ümit Yaşar Gürses, 1940yılında Artvin kökenli bir aileden Ardahan'da doğdu. 1960 yılından Kara Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, 1974 yılında Kara Harp Akademisi, ardından da 1976 yılında ise Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

Çeşitli birlik ve karargahlarda komutan ve Karargah Subayı olarak görev yapmış olan Gürses, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılmıştı. 1979 yılında Belçika'da NATO karargahında çalışmaya başladı. Daha sonra 1982 - 1985 yıllarında Sofya'da Askeri Ataşe olarak görev yaptı.

1991 yılında Tuğgeneral Rütbesinde iken kadrosuzluk nedeniyle emekli olan Gürses, TEMA Vakfı Genel Müdürlüğü görevini 20 Ekim 2015 tarihinde Doç. Dr. Barış Karapınar'a devretti.