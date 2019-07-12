Ümit Meriç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜMİT MERİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Aralık.1946

Ümit Meriç kaç yaşında : 73

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sosyolog

Ümit Meriç doğum yeri : İstanbul

ÜMİT MERİÇ BİYOGRAFİSİ

Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü ve Babam Cemil Meriç adlı eserleri ile tanınan Türk sosyolog, yazar ve düşünür. Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli düşünürlerden Sosyolog Cemil Meriç’in kızıdır.

Ümit Meriç, 16 Aralık 1946tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası ünlü düşünür ve sosyolog Cemil Meriç, annesi ise tarih öğretmeni Fevziye Meriç’ti. Babasının, henüz Ümit Meriç sekiz yaşındayken gözlerini kaybetmesi üzerine ona akademik hayatında genç yaşlardan itibaren yardım eden Ümit Meriç, babasının asistanları ile beraber ünlü sosyoloğun düşüncelerini kaleme almasına yardım etti ve bu dönemde ülkenin önde gelen ilim adamları ile tanışma fırsatı yakaladı.

Çamlıca Kız Lisesi’nden mezun olmasının ardından İstanbul ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolan Meriç, burada üç yıl boyunca eğitim aldıktan sonra bölümünü değiştirerek sosyolojiye geçti. Aynı üniversitenin sosyoloji bölümünden mezun olmasının ardından, 1969 yılında, gene İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji asistanı olarak görev yapmaya başlad.

1969-2000 yılları arasında akademik kariyerine devam eden Ümit Meriç, 2000yılında profesör ünvanıyla üniversiteden emekli oldu. Başlıca eserleri Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü ile Babam Cemil Meriç oldu, ayrıca Sosyoloji Konuşmaları adlı eserin derleyicisi olarak karşımıza çıktı.

Ümit Meriç, aynı zamanda babasının hayatını da filme alan yönetmen Aziz Yazanile evlidir ve çiftin Fevziye Hazal adında bir çocukları bulunmaktadır.