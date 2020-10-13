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Ümit Milliler, İngiltere'ye yenildi!

Türkiye, U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde deplasmanda İngiltere'ye konuk oldu. Ev sahibi İngiltere maçtan 2-1 üstünlükle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Ümit Milliler, İngiltere'ye yenildi!

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda U21 Milli Takımı'mız İngiltere ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Milliler, Hüseyin Türkmen'in 17. dakikada kendi kalesine attığı gol ile İngiltere'ye 1 sayı verirken, 88. dakikada Nketiah farkı 2'ye çıkardı. Türkiye'nin tek golü ise 90+2'de Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Mücadelede iki taraf da birer penaltı vuruşundan yararlanamadı. Türkiye'de Halil Dervişoğlu, İngiltere'de Nketiah kullandıkları penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonuç ile Türkiye 7 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Lider İngiltere ise puanını 22'ye yükseltti.

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