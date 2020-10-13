Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda U21 Milli Takımı'mız İngiltere ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Milliler, Hüseyin Türkmen'in 17. dakikada kendi kalesine attığı gol ile İngiltere'ye 1 sayı verirken, 88. dakikada Nketiah farkı 2'ye çıkardı. Türkiye'nin tek golü ise 90+2'de Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Mücadelede iki taraf da birer penaltı vuruşundan yararlanamadı. Türkiye'de Halil Dervişoğlu, İngiltere'de Nketiah kullandıkları penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonuç ile Türkiye 7 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Lider İngiltere ise puanını 22'ye yükseltti.