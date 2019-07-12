Ümit Özat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜMİT ÖZAT KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Ekim.1976

Ümit Özat kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Futbolcu

Ümit Özat doğum yeri : Ankara

ÜMİT ÖZAT BİYOGRAFİSİ

Gençlerbirliği ve Fenerbahçe takımlarında top koşturmuş olan milli futbolcu.

Ümit Özat, 30 Ekim1976'da Ankara'da dünyaya geldi. 1995 ile 2000 yılları arasında Gençlerbirliği'nde toplam 166 maç forma giydi ve toplam 14 gol attı. 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de ilk resmi maçına 8 Ağustos2001'de Glazgow Rangers ile olan Şampiyon Kulüpler Kupası 3. ön eleme turu 1. maçında çıktı.

18 Mart 2003 tarihinde Fenerbahçe takım kaptanlığına getirildi.

Defans mevkiinde oynayan 186 cm ve 84 kilo olan futbolcu, 39 defa A, 7 defa ümit, 5 defa da Olimpik maçlarda yer almıştır. A milli ve Olimpik milli takımları ile çıktığı maçlarından birer golü de bulunmaktadır. 25 Mayıs 2007 tarihinde Alman FC Köhn takımına transfer olmadan önce son kez çıktığı Fenarbahçe-Ankaragücü maçında son golünü attıktan sonra sahadan alkışlanarak omuzlar üzerinde çıkarıldı.

2007-2008 sezonunda FC Köln takımında takım kaptanı oldu.

29 Ağustos 2008 tarihinde oynanan bir maçta dili boğazına kaçtı ve sahada yere yığıldı. Ölüm tehlikesi geçirdi. Alman doktorların başarılı müdahaleleriyle hayata döndü. 11 Kasım 2008 tarihinde saat 5:00 sularında kalp ritmi bozukluğu şüphesiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

14 Mart 2009'da sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. FC Köln'de teknik direktör Christoph Daum'un yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Ankaragücü ve Manisaspor’u çalıştırdı.

2012 yılında Beyaz Tv'de yayınlanan "Derin Futbol" programında yorumcu olarak görev aldı. 2013 yılında da Beyaz Tv'de "Beyaz Futbol" ve"Derin Futbol" programlarına devam etti.

Ümit Özat, Nurdan Özat ile evlidir. üç çocuğu vardır.

22 Haziran 2015 ve 14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Boluspor'da kısa bir teknik direktörlük yaptı.

19 Temmuz 2015 tarihinde Samsunspor futbol takımını çalıştırmaya başladı. 17 Ocak 2016 tarihinde Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 29 Nisan 2016 tarihinde yapılan Çaykur Rizespor maçında 2-0 yenilen Mersin İdmanyurdu, ligden düşen ilk takım oldu.

8 Kasım 2016 itibarıyla Gençlerbirliği'nin teknik direktörü oldu. 2017-2018 sezonu başında 3 maçta sadece bir beraberlik alan Özat, takımdan gönderildi. Ancak 12. haftanın sonunda Gençlerbirliği takımın başına getirildi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından 6 Mayıs 2018 tarihinde görevinden ayrıldı.

Oynadığı Takımlar :

1994-1995 - Ankaragücü

1995-2001 - Gençlerbirliği

2000-2001 - Bursaspor (kiralık)

2001-2007 - Fenerbahçe

2007-2009 - FC Köln

Çalıştırdığı Takımlar:

2009 - 2009 - 1. FC Köln (Yardımcı antrenör)

2009 - 2010 - Ankaragücü (Yardımcı antrenör)

2010 - 2011 - Ankaragücü

2011 - 2012 - Manisaspor

2014 - 2015 - Elazığspor

2015 - 2015 - Boluspor

2015 - 2015 - Samsunspor

2016 - 2016 - Mersin İdman Yurdu

2016 - 2017 - Gençlerbirliği

2017 - 2018 - Gençlerbirliği