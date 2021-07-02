Ümit Özdağ açıkladı! Türk siyasetine yeni bir parti geliyor! Kuruluş tarihi belli oldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğunu ima etmesinin ardından partisinin disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, daha sonra açtığı davayı kazanarak partisine dönmüş ancak istifa etmişti. Ardından kendisi gibi partiden istifa eden İsmail Koncuk ile yeni parti kurmaya karar veren Ümit Özdağ, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bu doğrultuda "Ayyıldız Hareketi" adını verdikleri hareketin üyeleri ile birlikte, Eskişehir'de basın mensupları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

ANITKABİR'DEN YOLA ÇIKTILAR

Bir kafede düzenlenen basın toplantısında Eskişehir'de sivil toplum örgütleri, ekonomi kuruluşları, esnaf ve kent sakinlerini ziyaret edeceklerini söyleyen Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" olarak 19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıktıklarını kaydetti.

TARİH VERDİ

Ülke geneline ziyaretlerini sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Özdağ, bugün Eskişehir'de olduklarını ifade ederek" 26 Ağustos'ta partimizi resmen kuracağız. Hareketimizin adı 'Ayyıldız Hareketi' ancak partimizin adını, 26 Ağustos'ta kamuoyu ve değerli milletimizle, büyük Türk milleti ile paylaşacağız. Aynı gün partimizin programını, kurucular kurulunu da Türk milletine taktim edeceğiz." diye konuştu.

"BÜTÜN VATANSEVERLERİN PARTİSİDİR"

Ayyıldız Hareketi hakkında bilgi veren Özdağ, şunları söyledi:

" 'Ayyıldız Hareketi' Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, istiklal harbi felsefesini, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle kucaklıyoruz. Bu ülkeyi soyanlarla, ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz."