Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!

Göçük altından önce Ak Partili vatandaşlar çıkartılıyor diyerek büyük bir skandala imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine bir skandala imza attı. Deprem bölgesinde gönüllü olarak depremzedelere yardım eden genci hedef gösteren Ümit Özdağ " Bu kişi Suriyeli hırsızdı!" dediği kişi Türk çıktı.

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Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilde meydana gelen hasar sonucu bölgeye birçok milletvekili ve partilerin genel başkanları incelemelerde bulundu. İlk günden beri deprem bölgesinde bulunan Ümit Özdağ deprem bölgesine giderek depremzedeler ile konuştu.

Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SURİYELİ HIRSIZ PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın toplantısının TRT Haber'in canlı yayınlandığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gence iftira atarak "Suriyeli hırsız" paylaşımında bulundu. Ümit Özdağ'ın paylaşımından sonra şoke olan gencin, Şanlıurfalı gönüllü bir vatandaş olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa'da deprem enkazında gönüllü olarak çalışan ve Adıyaman'a da yardım ulaştırdığı öğrenilen Abdulbaki Bozdağ, “Ben hafızım, hırsız hiç değilim. Ümit Özdağ'ın bana attığı lekeyi Allah'a havale ediyorum” dedi.

Ümit Özdağ bakın nasıl çark etti! Suriyeli hırsız dediği yardım gönüllüsü Türk çıktı!

"NİYE ÖZÜR DİLEYEYİM KARDEŞİM"

Ümit Özdağ, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı ve Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Cüneyt Özdemir, "Ümit bey ne diyorsunuz? Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz mesela" diye sordu.

Ümit Özdağ ise haberi bir gazeteden aldığını dile getirdi ve özür dilemesi gereken kişinin kendisi olmadığını söyledi. "Niye özür dileyeyim kardeşim" diyen Özdağ, hedef gösterdiği kişinin Suriyeli tercümanlara verilen mavi giysiyi giydiğini iddia ederek, "Kendisi özür dilesin" ifadesini kullandı.

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