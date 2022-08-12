Ümit Özdağ Cerablus'taki gösterilere TSK'nın müdahale ettiğini iddia etmişti! Vali Davut Gül'den o söylemlere yalanlama!

Suriye'nin kuzeyine bulunan Cerablus kentinde bugün Özgür Suriye Ordusu tafından çıkan Türkiye karşıtı protestolarda Türk bayrağı yakılmış ve Türkiye karşıtı protestolar atılmıştı. Söz konusu protestolar sonrası ırkçı söylemleri ile gündem düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ortaya attığı iddiaya Vali Davut Gül iddiaya sosyal medya hesabından cevapladı.

TSK'NIN MÜDAHELE ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cerablus'ta yapılan Türkiye karşıtı gösteriler için TSK'nın müdahalesi olduğunu söyleyerek "Cerablus’ta AK Parti’nin Şam İle görüşmesini protesto eden Suriyelilere karşı TSK müdahalede bulunmaya başlamış. Başımıza bela olacaklarını söylemiştik.Türkiye’nin kiminle görüşeceğine karar verebileceklerine inanıyorlar. Hepsini yollayacağız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

BİR YALANLAMA DA VALİ DAVUT GÜL'DEN GELDİ

Ümit Özdağ'ın ortaya atmış olduuğ iddia sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada "Cerablus'ta 200 kişinin katıldığı protesto gösterilerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Suriye Milli Ordusu karargahına yaklaşıldığı için kendi unsurları tarafından havaya ateş edilerek gösteri sonlandırılmıştır." ifadelerini kullanarak Ümit Özdağ'ın söylemlerini yalanladı.