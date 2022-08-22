Ümit Özdağ geçmişte söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Irkçılık kötü bir şey!"

Ümit Özdağ'ın geçmiş yıllara ait görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Son dönemlerde ırkçı söylemlerine ağırlık veren Özdağ, meğer o zamanlar "Irkçılık kötü bir şeydir" ifadelerini savunuyormuş.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı söylemleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Seçim vaatlerinde "Bunların hepsini göndereceğiz" şeklinde ifadelere yer veren Özdağ, aslında göründüğü gibi değilmiş. Geçmişte bir televizyon programında "Irkçılık kötü bir şeydir" ifadelerine yer veren Özdağ, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Ümit Özdağ geçmişte söyledikleriyle şaşkına çevirdi! Irkçılık kötü bir şey!

"IRKÇILIK KÖTÜ BİR ŞEY"

Katıldığı bir televizyon programında “O ordan gelmiş, bu burdan gelmiş, bunlar bizim düşmanımızdır şeklideki yaklaşımlara bir son verin. Irkçılık kötü bir şeydir" ifadelerine yer veren Özdağ, izleyenlere "Bir zamanlar insani duyguları içerisinde barındırıyormuş" yorumunu yaptırdı.

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