Ümit Özdağ geçmişte söyledikleriyle şaşkına çevirdi! "Irkçılık kötü bir şey!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçı söylemleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Seçim vaatlerinde "Bunların hepsini göndereceğiz" şeklinde ifadelere yer veren Özdağ, aslında göründüğü gibi değilmiş. Geçmişte bir televizyon programında "Irkçılık kötü bir şeydir" ifadelerine yer veren Özdağ, izleyenleri şaşkına çevirdi.

"IRKÇILIK KÖTÜ BİR ŞEY"

Katıldığı bir televizyon programında “O ordan gelmiş, bu burdan gelmiş, bunlar bizim düşmanımızdır şeklideki yaklaşımlara bir son verin. Irkçılık kötü bir şeydir" ifadelerine yer veren Özdağ, izleyenlere "Bir zamanlar insani duyguları içerisinde barındırıyormuş" yorumunu yaptırdı.