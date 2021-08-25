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Ümit Özdağ partisinin adı, logosu nedir? Ümit Özdağ partisinde kimler var?

İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kurma çalışmalarına başladığı haberinin ardından Ümit Özdağ, internette Ümit Özdağ partisinin adı, logosu nedir? Ümit Özdağ partisinde kimler var? sorularıyla aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

Ümit Özdağ partisinin adı, logosu nedir? Ümit Özdağ partisinde kimler var?

Ümit Özdağ partisinin adı, logosu nedir? Ümit Özdağ partisinde kimler var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADI NEDİR?

Geçen Mart ayında partisinden istifa eden İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partinin sinyallerini vermişti. Ayyıldız Hareketi adı altında bir siyasi oluşumun kuruculuğunu bir süredir yapan Özdağ, sosyal medyasından yaptığı son paylaşımla partisinin adının Zafer Partisi olduğunu açıkladı.

Ümit Özdağ partisinin adı, logosu nedir? Ümit Özdağ partisinde kimler var?

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNİN LOGOSU NEDİR?

Ümit Özdağ, twitterdan yaptığı paylaşımla hem partisinin ismini hem de logosunu paylaştı. Logoda kırmızı zemin üzerine bir elin Ayyıldız silüetinde yanan bir meşaleyi tuttuğu belirtildi. Renk olarak da kırmızı, beyaz ve siyaha ağırlığın verildiği görüldü.

 

 

 

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNDE KİMLER VAR?

26 Ağustos tarihinde kurulması beklenen Zafer Partisi'nin üyeleri henüz açıklanmadı. Ümit Özdağ'ın parti üyeleri hakkında yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

PARTİNİN NASIL BİR ÇİZGİSİ OLACAK?

Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada ''Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak. Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak'' dedi.

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