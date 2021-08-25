Ümit Özdağ partisinin adı, logosu nedir? Ümit Özdağ partisinde kimler var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİNİN ADI NEDİR?

Geçen Mart ayında partisinden istifa eden İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partinin sinyallerini vermişti. Ayyıldız Hareketi adı altında bir siyasi oluşumun kuruculuğunu bir süredir yapan Özdağ, sosyal medyasından yaptığı son paylaşımla partisinin adının Zafer Partisi olduğunu açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNİN LOGOSU NEDİR?

Ümit Özdağ, twitterdan yaptığı paylaşımla hem partisinin ismini hem de logosunu paylaştı. Logoda kırmızı zemin üzerine bir elin Ayyıldız silüetinde yanan bir meşaleyi tuttuğu belirtildi. Renk olarak da kırmızı, beyaz ve siyaha ağırlığın verildiği görüldü.

Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor... pic.twitter.com/mg4wdoOJuu — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) August 24, 2021

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PARTİSİNDE KİMLER VAR?

26 Ağustos tarihinde kurulması beklenen Zafer Partisi'nin üyeleri henüz açıklanmadı. Ümit Özdağ'ın parti üyeleri hakkında yakın zamanda açıklama yapması bekleniyor.

PARTİNİN NASIL BİR ÇİZGİSİ OLACAK?

Ümit Özdağ yaptığı bir açıklamada ''Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak. Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak'' dedi.