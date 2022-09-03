Ümit Özdağ'a büyük şok! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer istifa etti

Mültecilere yönelik yürüttüğü siyaset ile gündemde kalmaya çalışan Zafer Partisi'nde fırtınalar kopuyor. Genel Başkanlık görevini Ümit Özdağ'ın yürüttüğü partide Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Avukat Sevda Gül Tunçer, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunçer şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm. Atatürk'ün Gençliğe Hitabede verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım. Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum. Vatan, Emek, Onur!"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve Parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu saygılarımla bildiririm.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabede verdiği vazifenin bilincini her şartta taşıyacağım.Bu bilinçteki tüm arkadaşlara mücadelesinde başarılar diliyorum.

Vatan,Emek,Onur! — Av. Sevda Gül Tunçer (@SevdaGulTuncer) September 2, 2022

Öte yandan Ümit Özdağ ile partiyi kuran isimler arasında yer alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk'ta partisinden istifa etmişti.