Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak hakaretler! Ne kişiliği kaldı ne ruhu! "Senin sorunun ..."

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak "Senin sorunun milli kimliğinin olmaması" ifadelerine yer verdi. Davutoğlu'na sert eleştiride bulunan Özdağ, muhatabından gelecek cevaba göz çevirtti.

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Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak hakaretler! Ne kişiliği kaldı ne ruhu! "Senin sorunun ..."

Son dönemlerde nefret söylemleriyle meşhur olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyasileri bir bir hedef almaya devam ediyor. Bu defa Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak ağza alınmayacak sözler sarf eden Özdağ, "Senin sorunun milli kimliğinin olmaması" şeklinde ifadelere yer verdi. Gözler Davutoğlu'ndan gelecek yanıta çevrildi.

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak hakaretler! Ne kişiliği kaldı ne ruhu! "Senin sorunun ..."

NEFRET KUSTU

Geçtiğimiz gün Ahmet Davutoğlu'nun "İşimiz hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup, bunu hayata geçireceğiz." şeklindeki video paylaşımını alıntılayan Ümit Özdağ, "Hala hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması.Türk aklı/vicdanı/ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hala halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye Damat Ferit’ten daha fazla zarar verdin. Çık karşıma tv’de yüreğin varsa" ifadelerini kullanarak yeni bir tartışma ortamına

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na ağza alınmayacak hakaretler! Ne kişiliği kaldı ne ruhu! "Senin sorunun ..."

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