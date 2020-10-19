Ümit Özdağ'dan çarpıcı itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür

İYİ Parti'de yapılan olağanüstü kongrede üstü çizilecekler listesinin patlak vermesi ve 16'ya yakın milletvekilinin tepki göstererek meclis grup toplantılarına katılmaması ve bir türlü aşılamayan parti içi çekişmelerle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu

CNN Türk'teki televizyon programında gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İYİ Partiİistanbul Milletvekili Ümit Özdağ partilerinin en son yapılan olağanüstü genel kuruldaki üstü çizilecekler listesi krizinin perde arkası ve partide yaşanan diğer gelişmeler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PARTİDE KORAY AYDIN EŞ GENEL BAŞKAN GİBİ DAVRANIYOR"

Özdağ, yaptığı açıklamada partide Koray Aydın'ın adeta eş genel başkan gibi davrandığını söyledi.

Özdağ, Aydın'ın teşkilatları oluştururken küçük olsun, yönetebileceğim bir parti olsun anlayışıyla davrandığını ve buna genel başkan Meral Akşener'in de sessiz kaldığını belirtti

"KENDİLERİ AÇISINDAN PARTİDE BİR KAÇ KIRILMA YAŞANDI"

Parti kurulurken kendisinin genel başkan Meral Akşener'le görüştüğünü belirten Özdağ, Akşener'in partinin kuruluş aşamasında Koray Aydın konusunda fikrini aldığını belirtti.

Özdağ, "Akşener, Aydın'ın partiye davet edileceğini ile ilgili olarak görüşümü aldı. O günkü şartlarda itirazım olmayacağını söylemiştim yanıldığımı yanlış yaptığımı şimdi anlıyorum." dedi.

"CHP İLE İTTİFAK YAPMAMIZ YANLIŞTI"

Özdağ "Yerel seçimler öncesi genel başkan ile yaptığım görüşmede kendi düşüncelerimi açıklayarak bizim CHP ile ittifak olmanın uygun olmayacağını, bu ittifakla birlikte bir şekilde HDP ile bağlantı kurulacağını ve bu bizim izah etmekte çok zorlanacağımızı ve yanlış olacağını açıkladım ama bizim sözümüzü dinlemedi. Şimdi bunun sıkıntılarını yaşıyoruz" dedi.

"FETÖCÜ İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAY OLMASINI BEN ENGELLEDİM"

Özdağ, FETÖ konusunda kendisinin çok hassas olduğunu belirterek; "Fetö ile mücadeleyi o zamanda verdim. En kırılma anı yerel seçimlerde Fetöcü olduğu bilinen İdris Naim Şahin'in Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklandığı zaman genel başkanı arayarak tescilli bir Fetöcü'nün belediye başkanı olarak açıklanması halinde partiden istifa edeceğini açıkladığını bu açıklamadan sonra İdris Naim Şahin'in adaylığının geri çekildiğini" belirtti.

"İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ FETÖCÜDÜR"

Özdağ'ın en çarpıcı açıklama ise İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Fetö ile ilgili açıklaması oldu.

Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylememe rağmen önce parti yönetimine alındığını daha sonra İstanbul İl Başkanı yapıldığını söyleyen Özdağ, Ahmet Hakan'ın "Fetöcü olduğunu nerden biliyorsunuz?" sorusuna Buğra Koyuncu'nun Kazakistan'daki Kazak Türk işadamları derneği genel başkan yardımcılığı görevini yıllarca yürüttüğünü, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti resmi yazıyla Kazakistan hükümetine müracaat ederek o derneğin Fetöcü olduğunu ve kapatılması gerektiğini belirtti.

Özdağ "Bu arkadaşın FETÖ ile hiç bir olumlu olumsuz bir açıklaması yok. En ilginci bu arkadaşın sosyal medya hesaplarına bir bakın hepsi bom boş" dedi.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'dır. Basf Türkiye'nin eski ceo'sudur.

Buğra Kavuncu, öğrenim hayatına Kanada'da başladı. Öğrenimine Ankara Çizmeci İlkokulu'nda devam eden Kavuncu, orta öğrenimini ise Namık Kemal Ortaokulu'nda, Lise öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdi.

Buğra Kavuncu, 1996'da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu.

Kavuncu, Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, yurtiçi ve yurtdışında satış-pazarlama ve yatırım alanında faaliyetlerde bulundu. Buğra Kavuncu, profesyonel olarak meslek hayatına 2006'da BASF şirketinde başladı.

Buğra Kavuncu, BASF Const-ruction Chemicals Central Asia LLP’de, 2008-2010 yılları arasında ise BASF Central Asia’da Genel Müdür olarak çalıştı.

1997'de Kazakistan’ın Almatı şehrinde genç bir girişimci olarak iş hayatına atılan Saltuk Buğra Kavuncu, ortaklarıyla beraber kurduğu şirketini büyüterek Orta Asya’da bilinen bir marka haline getirdi. İş hayatında başarılı bir performans gösteren Kavuncu, uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak 13 yıl boyuncu Orta Asya’da ve yaklaşık 3 yıl İsviçre’de görev yaptı.

Buğra Kavuncu, 2016 yılından beri çok uluslu bir şirketin, Türkiye ve Azerbaycan CEO’sudur.

Kavuncu, 30 Mart 2018 tarihinde bu görevinden istifa ederek, yönetim, sanayi ve ticaret alanındaki uluslararası birikim ve tecrübelerini ülkesi için değerlendirdi.

Üniversite yıllarından itibaren, Türkiye ve Kazakistan’da farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alarak, profesyonel yaşantısının yanı sıra sosyal hayata da katkı sağlayan Kavuncu, İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmekte olan Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.